JPNN.com - Entertainment - Gosip

Andre Taulany Kembali Ajukan Permohonan Cerai, Ini Jadwal Sidang Perdana

Sabtu, 20 September 2025 – 05:31 WIB
Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany masih dalam proses perceraian dari Rien Wartia Trigina alias Erin.

Meski gugatan ditolak, dia kembali mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap istrinya tersebut.

Berbeda dibandingkan dengan gugatan sebelumnya, Andre Taulany kini mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid mengonfirmasi bahwa permohonan tersebut didaftarkan pada 12 September 2025 lalu.

"Masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT. Ya, kemudian istrinya RT. Itu memang sudah masuk 12 September," ungkap Abid baru-baru ini.

Menurutnya, Andre Taulany mendaftarkan permohonan cerai melalui kuasa hukumnya secara daring.

Sidang perdana perceraian Andre Taulany dan Erin rencana bakal digelar pada Rabu (24/9) depan.

"Kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, eh pemohon kalau cerai talak, itu wajib melakukan mediasi," jelas Abid.

