JPNN.com - Entertainment - Gosip

Andre Taulany Ngotot Bercerai, Ternyata Ini Alasannya

Rabu, 13 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Andre Taulany dan istrinya, Erin Taulany sedang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid mengatakan, kliennya memilih bercerai karena sudah merasa tak ada kecocokan.

"Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Dia menilai bahwa rumah tangga tak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak.

Ketika salah satu pihak sudah merasa tak bisa melanjutkan rumah tangga tersebut, maka perceraian menjadi pilihan.

"Rumah tangga itu, kan, tidak boleh sepihak, rumah tangga itu, kan, harus take and give, memberi dan menerima, tetapi kalau salah satu pihak sudah menyatakan tidak mungkin bisa mempersatukan kembali, mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ya harus diakhiri dengan perceraian," ucap Fahmi Bachmid.

Ditanyai soal Erin Taulany yang disebut tetap ingin mempertahankan rumah tangga, Fahmi Bachmid lantas memberikan tanggapan.

"Rumah tangga itu adalah take and give, tidak ada yang bisa maksa, tidak ada yang bisa melarang, kalau orang sudah menyatakan iya iya, enggak enggak. Kalau sudah menyatakan saya mau cerai, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa memaksa," tuturnya.

