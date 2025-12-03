Andre Taulany Ucap Syukur Seusai Ikrar Talak

jpnn.com, JAKARTA - Andre Taulany mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Kedatangan pria 51 tahun tersebut guna mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim.

Ditemui di PA Jakarta Selatan, Andre Taulany mengucapkan syukur setelah resmi bercerai dari Rien Wartia Trigina atau Erin.

"Ya pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat ya. Tapi sekali lagi, ya semua ini ada rasa syukur juga ya, karena di balik dari proses ini semua, banyak juga mungkin hal-hal yang harus saya jaga," ujar Andre Taulany di PA Jakarta Selatan, Rabu.

Seusai gugatan cerainya ketok palu, dia berharap semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala.

Andre menyebut fokusnya saat ini adalah merawat dan membesarkan ketiga buah hatinya.

"Intinya ketika ini selesai, mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal, dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak, untuk mendampingi mereka," tuturnya.

Tidak hanya fokus mengurus anak-anak, dia juga bakal kembali menata hidupnya usai resmi berstatus duda.