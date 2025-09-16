Andreas PDIP Desak Polisi Menemukan 3 Orang yang Hilang Setelah Demo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendesak kepolisian bisa menemukan tiga orang yang disebut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) hilang setelah demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

"Kalau ada data bahwa masih ada tiga orang yang belum ditemukan atau hilang di dalam proses kemarin, itu adalah tugas negara. Dalam hal ini adalah kepolisian untuk menemukan," kata Andreas, Selasa.

Selain menemukan, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, polisi juga perlu menjelaskan alasan tiga orang bisa disebut hilang.

"Menjelaskan bagaimana dengan peristiwa yang terjadi dan kemudian kenapa ada yang hilang begitu," ujar Andreas.

Menurut Andreas, penting bagi kepolisian menemukan tiga orang yang hilang, agar tidak terjadi peristiwa masa silam soal tak jelasnya keberadaan sejumlah aktivis.

Baca Juga: Prabowo Setujui Bentuk Komisi Investigasi Terkait Demo

"Jangan sampai mengulang lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, kemudian ada orang yang hilang-hilang sampai sekarang tidak pernah ditemukan," ungkap legislator Dapil I Nusa Tenggara Timur itu.

Namun, Andreas di sisi lain juga mendorong KontraS bisa memberikan data terkait tiga orang yang hilang ke kepolisian, agar proses pencarian bisa maksimal.