Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Andreas PDIP Soroti Angka Ketidakpuasan Terhadap Prabowo: Itu Warning

Senin, 09 Februari 2026 – 15:58 WIB
Andreas PDIP Soroti Angka Ketidakpuasan Terhadap Prabowo: Itu Warning - JPNN.COM
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut pemerintah masih perlu bekerja keras setelah melihat temuan terbaru Indikator terkait angka kepuasan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebab, kata Andreas, angka ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 19,3 persen dengan perincian 17,1 persen kurang senang, sisanya 2,2 persen tidak suka sama sekali.

"Itu tentu, ya, saya kira warning juga buat pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja," kata dia kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Baca Juga:

Terlebih lagi, kata legislator Komisi XIII DPR RI itu, beberapa kejadian seperti penanganan bencana ekologis menyita perhatian luas publik.

"Semua berusaha keras, artinya pemerintah dan juga masyarakat, juga dari PDIP juga kami semaksimal membantu karena ini soal kemanusiaan," ungkap Andreas.

Selain itu, dia menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih tinggi dan berpotensi meningkatkan angka ketidakpuasan terhadap Prabowo sebagai Presiden RI.

Baca Juga:

"Daya beli masyarakat yang turun menjelang puasa dan Lebaran, harga kebutuhan pokok meningkat, tentu ini juga perlu dapat perhatian serius dari pemerintah," kata dia.

PDIP, ujar Andreas, akan terus mengawasi kerja pemerintah agar tetap maksimal untuk mengeksekusi program prorakyat.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut pemerintah wajib bekerja keras jika melihat angka ketidakpuasan terhadap Prabowo versi Indikator Politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Prabowo  Andreas Hugo Pareira  Indikator Politik Indonesia 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp