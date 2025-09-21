Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Andrew Andika Ungkap Alasan Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak

Minggu, 21 September 2025 – 05:31 WIB
Andrew Andika Ungkap Alasan Tidak Hadiri Acara Ulang Tahun Anak - JPNN.COM
Aktor Andrew Andika. Foto: Instagram/andrewandika

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.

Mantan suami Tengku Dewi itu mengaku berhalangan hadir ke Bali lantaran masalah jadwal pekerjaan.

"Kebetulan lagi ada kerjaan," ungkap Andrew Andika saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 38 tahun itu diundang oleh Tengku Dewi untuk perayaan ulang tahun anak-anaknya.

Akan tetapi, Andrew Andika telah memiliki jadwal pekerjaan yang tidan bisa ditinggali.

"Kerjaan ke luar kota terus, kebanyakan pas weekend," jelas pemain film Pencarian Terakhir itu.

Baca Juga:

Meski demikian, Andrew Andika tetap berangkat ke Bali keesokan harinya.

Dia sengaja datang ke Pulau Dewata untuk merayakan ulang tahun anak-anak.

Aktor Andrew Andika mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri acara ulang tahun anaknya beberapa waktu lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andrew Andika  Tengku Dewi  Andrew Andika dan Tengku Dewi  anak andrew andika 
BERITA ANDREW ANDIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp