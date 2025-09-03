Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Andrew Jung & Barba Belum Maksimal, Persib Fokus Pemulihan Stamina

Rabu, 03 September 2025 – 19:50 WIB
Andrew Jung & Barba Belum Maksimal, Persib Fokus Pemulihan Stamina - JPNN.COM
Bek Persib Federico Barba menggiring bola dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu (3/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali memanaskan ‘mesinnya’ setelah ditundanya pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/25 melawan Borneo FC.

Para pemain menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (3/9/2025).

Dalam sesi latihan sore hari itu, tidak seluruh pemain hadir. Ada tujuh pemain yang pergi membela Tim Nasional dalam agenda FIFA Matchday.

Baca Juga:

Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra tampil bersama Timnas Indonesia senior untuk laga persahabatan melawan Taipei dan Lebanon.

Kakang Rudianto dan Robi Darwis terbang ke Sidoarjo untuk laga Kualifikasi Piala Asia 2025 bersama kelompok usia 23.

Sementara itu, pemain asing Frans Putros juga dipanggil untuk bermain dengan Timnas Irak di Piala Raja Thailand 2025.

Baca Juga:

Satu pemain baru, Andrew Jung juga belum tampak dalam sesi latihan hari ini.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan seluruh pemain yang ikut berlatih dalam mood yang bagus. Seluruh pemain tampak enjoy menerima ilmu dan instruksi dari staf.

Pelatih Persib mengabarkan kondisi tim, termasuk pemain baru Andrew Jung dan Federico Barba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Andrew Jung  Bojan Hodak  Federico Barba 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp