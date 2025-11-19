Andrew Jung Cs Digenjot Menjelang Persib Vs Dewa United 

Rabu, 19 November 2025 – 10:11 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mematangkan strategi menjelang pertandingan melawan Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/26.

Sepekan lebih berlatih, Persib optimistis bisa memenangi pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11/2025) malam.

Calon lawan mereka, yakni Dewa United, tengah dalam tren negatif. Empat kekalahan beruntun, dan Dewa kini ada di papan bawah klasemen sementara.

Pelatih Persib Bojan Hodak tetap waspada meskipun lawannya tengah dalam tekanan.

Dia tak mau jemawa dan meremehkan Dewa United yang pastinya mengusung misi bangkit saat melawan mereka.

"Dewa merupakan lawan yang kuat, jadi, kami harus melakukan persiapan dengan baik," kata Hodak di Bandung, Rabu (19/11).

Menurut Hodak, seluruh pemain kini sudah dalam kondisi fit. Meski ada beberapa yang cedera dan tidak bugar, tetapi keseluruhannya baik.

Skuad Persib pun sudah diberi jatah beristirahat seusai laga AFC Champions League Two melawan Selangor FC. Waktu libur itu diharapkan bisa menyegarkan performa pemain.