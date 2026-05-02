JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Andritany Sebut Persijap Jepara Bisa Gagalkan Mimpi Persija Jakarta jadi Juara

Senin, 04 Mei 2026 – 01:37 WIB
Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa saat menghadiri konferensi pers jelang lawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (3/5). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa menyebut laga melawan Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2025/26 bakal berjalan ketat.

Pemain kelahiran 26 Desember 1991 itu menilai Laskar Kalinyamat membutuhkan kemenangan sehingga Persija wajib waspada.

Terlebih tim asuhan Mario Lemos tengah berjuang untuk lepas dari zona degradasi sehingga hal tersebut menjadi motivasi untuk bisa menang melawan Macan Kemayoran.

“Seperti yang pelatih katakan, laga melawan Persijap Jepara tidak mudah. Kami harus berjuang untuk bisa mendapatkan poin penuh guna menjaga serta menempel ketat posisi pertama dan kedua di klasemen sementara,” ujar Andritany.

Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.

Rizky Ridho dan kolega menatap laga melawan Persijap Jepara dengan percaya diri seusai menang 4-0 atas Persis Solo.

Kemenangan tersebut membuat pemilik 11 gelar juara itu kini menempel ketat Persib Bandung dan Borneo FC di posisi pertama serta kedua dengan hanya beda tujuh angka.(persija/mcr16/jpnn)

Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Muhammad Naufal

