Andy Burnham Jabat PM Inggris Menggantikan Keir Starmer

jpnn.com - TOKYO - Perdana Menteri Inggris resmi berganti.

Ketua Partai Buruh Andy Burnham resmi menjabat sebagai PM Inggris Ketujuh Inggris dalam satu dekade, Senin (20/7).

Burnham resmi menggantikan Kair Starmer yang menjabat sekitar dua tahun, an diharapkan dapat mempertahankan komitmen Inggris terhadap NATO serta dukungan untuk Ukraina saat invasi Rusia memasuki tahun kelima.

Andy Burnham menghadapi tantangan untuk memulihkan stabilitas politik di tengah krisis dukungan terhadap partai yang dipimpinnya. Pria berusia 56 tahun itu berjanji akan memperbaiki layanan publik, termasuk sistem perairan, dan mempromosikan desentralisasi kekuasaan, demikian laporan media setempat.

Starmer, 63, telah memimpin Partai Buruh lewat kemenangan telak pada Pemilu 2024, yang menandai perubahan pemerintahan pertama di Inggris dalam 14 tahun.

Namun, pada Juni 2026, dia menyatakan mundur sebagai PM seusai menghadapi banyaknya tekanan menyusul kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilihan daerah pada Mei dan di tengah krisis biaya hidup yang terjadi di negara tersebut.

Burnham tampil sebagai pengganti Starmer setelah kembali ke kancah politik nasional dengan mencatat kemenangan telak atas partai populis sayap kanan Reform UK dalam pemilihan pada Juni 2026.

Setelah menjadi kandidat tunggal, Burnham unggul dalam bursa pemilihan ketua partai pada Jumat seusai mengantongi lebih dari 90 persen suara dari anggota Partai Buruh di parlemen. (antara/jpnn)