Aneh bin Ajaib, Impor 105 Ribu Pikap Buat Kopdes Merah Putih Tak Pernah Dibahas di DPR

Jumat, 27 Februari 2026 – 21:46 WIB
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - Pengadaan 105 ribu pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menuai sorotan. Belakangan, DPR tak pernah menerima penjelasan terkait impor kendaraan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut parlemen sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara tidak pernah diajak berbicara membahas pengadaan impor 105 ribu pikap.

"Kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor dalam skala sebesar ini," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu melalui layanan pesan, Jumat (27/2).

Anam mengaku terkejut setelah mendengar dan membaca pemberitaan rencana impor 105 ribu pikap dari India. 

"Kami kaget tiba-tiba tahu dari media mereka impor 105 ribu pikap," ujarnya.

Anam melanjutkan impor 105 ribu unit kendaraan bukan transaksi biasa. Ini keputusan strategis yang berdampak luas, baik ke industri otomotif nasional, lapangan kerja, UMKM, hingga APBN.

"Ya, bahkan ke arah kebijakan hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah," kata legislator Dapil II Jawa Timur itu.

Anam menganggap pengadaan 105 ribu pikap sudah didesain dengan sempurna. Sebab, unit tetap tiba di Tanah Air ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta rencana impor ditunda sampai Presiden RI Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Politikus PDIP Mufri Anam mengaku terkejut setelah mendengar dan membaca pemberitaan rencana impor 105 ribu pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih.

TAGS   impor  Pikap  India  Kopdes Merah Putih  PT Agrinas Pangan Nusantara  DPR  Mufti Anam  PDIP 
