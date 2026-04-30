Aneh! Pelatih Persib Sebut 3 Pemain Bhayangkara Berbahaya, tetapi 2 Pilar Malah Disimpan

Kamis, 30 April 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Persib Bandung bakal menantang Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-30 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam.

Pertandingan ini menjadi tantangan buat Persib yang posisinya digusur Borneo FC di puncak klasemen.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, laga malam nanti bakal berjalan ketat.

Bhayangkara, kata Hodak, adalah salah satu tim terbaik di musim ini, yang bisa membuat kejutan dengan permainannya.

"Pertandingan yang sulit. Bhayangkara bersaing untuk posisi ke-4. Saya pikir di paruh kedua musim ini mereka salah satu tim terbaik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Tim berjuluk The Guardians, baru saja merekrut tiga penyerang asing yang tajam. Mereka yakni Moussa Sidibe, Privat Mbarga, dan Henri Doumbia.

Ia memprediksi, tiga penyerang baru Bhayangkara itu akan menyulitkan pertahanan mereka.

"Mereka merekut tiga penyerang baru dan setelah itu mereka menjadi sangat berbahaya, terutama dalam serangan balik," tuturnya.