Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Angbeen Rishi dan Adly Fairuz Resmi Diputus Bercerai

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:31 WIB
Angbeen Rishi dan Adly Fairuz Resmi Diputus Bercerai - JPNN.COM
Adly Fairuz dan Angbeen Rishi. Foto: Instagram/angbeenrishi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi resmi diputus bercerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Tak hanya mengabulkan gugatan cerai Angbeen Rishi, majelis hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada perempuan 28 tahun tersebut selaku penggugat.

Hal itu diungkapkan oleh Humas PA Jakarta Selatan, Abid kepada awak media, Kamis (11/12).

Baca Juga:

"Itu tadi sudah diputus. Putusannya dikabulkan. Kemudian ada hak asuh anak, itu memang disepakati oleh dua pihak, diberikan kepada penggugat," ujar Abid.

Dia mengatakan, tak ada persoalan harta gana-gini maupun nafkah anak dalam amar putusan perceraian tersebut.

"Nafkah. Enggak ada. Hanya kesepakatan anak saja," kata Abid.

Baca Juga:

Dia menuturkan kedua belah pihak diberikan kesempatan selama 14 hari apabila ingin mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut.

"Setelah putusan ditunggu 14 hari kalau memang satu pihak mau mengajukan banding. Ya itu sebelum 14 hari. Ya, mentoknya 14 hari diajukan pemberitahuan bandingnya. Itu ke pengadilan di sini," ucap Abid.

Pasangan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi resmi diputus bercerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Angbeen Rishi  Angbeen Rishi bercerai  Adly Fairuz  PA Jaksel 
BERITA ANGBEEN RISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp