Angbeen Rishi Sebut Tetap Menjadi Sahabat Adly Fairuz

Jumat, 14 November 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Angbeen Rishi mengaku masih berkomunikasi dengan Adly Fairuz, meski kini mereka tengah menempuh proses cerai.

Dia memastikan bahwa dirinya dan suami masih tetap berhubungan baik, terutama demi putra semata wayang mereka.

"Baik, tetap menjadi sahabat, tetap baik. Kan kami punya anak," ujar Angbeen Rishi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Menurit perempuan 28 tahun itu, dia dan Adly berkomitmen untuk melakukan pengasuhan secara bersama terhadap sang buah hati.

"Tetap ini, sama-sama, ya, co-parenting," kata Angbeen Rishi.

Akan tetapi, dia enggan berbicara lebih lanjut mengenai perceraiannya dengan Adly Fairuz.

Sebaliknya, Angbeen Rishi hanya meminta doa saat diberikan berbagai pertanyaan oleh awak media.

"Doain saja," tuturnya.