Angela Tanoesoedibjo Ajak Kader Contoh Kegigihan Erling Haaland dan Timnas Norwegia

jpnn.com, JAKARTA - Partai Perindo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 27–30 Juli 2026.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Kegiatan ini diikuti 380 anggota DPRD Partai Perindo Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Mengusung tema "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi", Bimtek ini hadir sebagai bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas kader menjelang agenda politik nasional.

Angela Tanoesodibjo menjadikan Tim Nasional Norwegia sebagai inspirasi dalam pidato pembukaannya.

Dia mengajak seluruh kader melihat perjuangan Timnas Norwegia yang menjadi kuda hitam di piala dunia 2026 setelah absen di 6 gelaran sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang membangun organisasi, sumber daya manusia, dan budaya yang kuat.

“Norwegia sempat absen dari Piala Dunia selama 28 tahun. Alih-alih menyerah, Norwegia memilih membangun fondasi melalui pembinaan pemain muda, akademi, serta sistem yang berkelanjutan. Ketika hasil akhirnya terlihat, publik hanya menyaksikan kemenangan, tanpa melihat proses panjang yang telah ditempuh selama bertahun-tahun. Perindo hari ini juga sedang berada dalam proses yang sama. Kita sedang membangun organisasi yang semakin kuat, membangun kader yang semakin kapabel, dan membangun kepercayaan rakyat. Bimbingan Teknis ini adalah bagian dari proses pembangunan itu," kata Angela.

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Menurut Ketua Umum DPP Partai Perindo, proses tersebut membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kerja kolektif seluruh kader. Karena itu, Bimtek bukan hanya hadir sebagai forum peningkatan kapasitas anggota legislatif, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan nilai perjuangan dan arah gerak Partai Perindo di seluruh Indonesia.

Angela menegaskan bahwa tugas dari legislator adalah menjadi pelayan masyarakat.