Angga Raka Prabowo Kini Punya 3 Jabatan, Istana Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, pada Rabu (17/9) siang.

Selain menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga juga masih mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).

Tak hanya itu, Politikus Partai Gerindra itu juga memegang jabatan sebagai Komisaris Utama Telkom.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bakal meninjau secara peraturan rangkap jabatan Angga sebagai Komisaris Telkom.

“Jabatan beliau di komisaris? Nanti akan kami lihat sejauh mana secara, tentu pertama masalah peraturan ya,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Rabu (17/9).

Dia beralasan bahwa penugasan komisaris disesuaikan dengan tugas dan fungsi. Angga disebut menjadi Komisaris Telkom karena posisinya sebagai Wamenkomdigi.

“Nah, sekarang dengan beliau diminta menjadi Kepala Badan Komunikasi pemerintahan nanti akan kami lihat, kami evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya,” jelasnya.

Walau begitu, untuk jabatan Angga sebagai Wamenkomdigi, kemungkinan akan tetap dipegang.