Entertainment - Film

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Terjerat Masalah Berbahaya dalam Dopamin

Kamis, 25 September 2025 – 09:09 WIB
Teaser poster film Dopamin menampilkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Dok. Starvision dan Karuna Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Dopamin akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya kolaborasi sutradara Teddy Soeria Atmadja bersama produser Chand Parwez Servia serta rumah produksi Starvision dan Karuna Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 November 2025.

Sebelum beredar di bioskop, film Dopamin baru saja merilis official teaser trailer dan poster.

Teaser poster memperlihatkan dua tokoh utama film Dopamin yang diperankan oleh Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, yang menjadi pasutri. Angga memeluk erat Shenina, yang menunjukkan sebuah ekspresi cemas dan takut. Keduanya duduk di atas kontainer, dengan latar tumpukan kontainer lainnya, dan di bawahnya nampak 2 mobil polisi.

Sementara itu, official teaser trailer Dopamin menyajikan sebuah plot yang unik. Dengan tempo cepat, teaser mengikuti perjalanan romansa Malik dan Alya.

Awalnya, Malik dan Alya punya mimpi bersama, dan hidup harmonis. Namun, seketika keduanya seperti jungkir balik ketika Malik kena PHK. Keduanya pun terlibat masalah, dan harus berhadapan dengan orang-orang berbahaya.

Pada akhir teaser trailer Dopamin, Shenina Cinnamon yang memerankan Alya mengatakan 'Apa pun yang terjadi malam ini kamu harus janji kalau kita bakal terus sama-sama'.

“Film Dopamin adalah romantic survival drama yang mengambil sudut pandang pasangan muda yang tidak akur akibat tekanan ekonomi, dipaksa membuat keputusan bersama yang menantang hingga mengubah hidup mereka,” kata produser, Chand Parwez Servia.

Film terbaru yang berjudul Dopamin akan dibintangi oleh Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon.

