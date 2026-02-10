Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kabar Bahagia

Selasa, 10 Februari 2026 – 20:20 WIB
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kabar Bahagia - JPNN.COM
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Instagram/angga

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon menyampaikan kabar bahagia.

Tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama, suami istri tersebut mengumumkan tengah menyambut calon buah hati.

Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda menunjukkan foto kemesraannya dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung calon anak pertama.

Baca Juga:

Dalam sebuah potret bernuansa romantis yang diambil di alam terbuka, Shenina Cinnamon tampak memamerkan baby bump, sementara Angga Yunanda menatapnya dengan penuh cinta.

"Anniversary pernikahan pertama kami terasa lebih lengkap, karena ada keajaiban yang datang melengkapi. Alhamdulillah Tuhan menitipkan hadiah terindah di antara kami," ungkap Angga Yunanda, Selasa (10/2).

Dalam unggahan tersebut, aktor berusia 25 tahun itu turut mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Shenina Cinnamon.

Baca Juga:

Angga Yunanda juga sekaligus menyapa calon buah hatinya yang masih dalam kandungan istri.

"Happy 1st anniversary & hi bayi," tambah Angga Yunanda.

Pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon menyampaikan sebuah kabar bahagia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   angga yunanda  Shenina Cinnamon  angga  Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon 
BERITA ANGGA YUNANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp