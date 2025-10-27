Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Anggap Hoaks Konten Gibran-Jokowi 2029, Faldo PSI: AI Jangan Dipakai Buat Fitnah

Senin, 27 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Anggap Hoaks Konten Gibran-Jokowi 2029, Faldo PSI: AI Jangan Dipakai Buat Fitnah - JPNN.COM
Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik Faldo Maldini. (ANTARA/Dyah Dwi)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik Faldo Maldini menyebut ketua harian partainya Ahmad Ali tidak pernah berbicara soal wacana ada duet Gibran Rakabuming Raka-Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2029.

Faldo mengatakan pernyataan Ahmad Ali di media sosial (medsos) yang mewacanakan Gibran-Jokowi ialah hasil kecerdasan buatan atau artificial intellegence (AI)

"Itu konten palsu dan dipotong dengan sengaja. Pak Ahmad Ali tidak pernah bicara soal duet Gibran-Jokowi 2029," kata dia kepada awak media, Senin (27/10).

Baca Juga:

Faldo berharap semua pihak tidak memakai AI untuk fitnah. Terlebih, untuk menyudutkan pihak tertentu.

"AI jangan digunakan untuk fitnah. Fitnah itu dosa dan dilaknat Allah SWT," katanya.

Dia menjelaskan Ahmad Ali dalam pernyataan asli sebenarnya merespons evaluasi program makan bergizi di satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran.

Baca Juga:

"Pernyataan aslinya membahas evaluasi program makan bergizi di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan politik 2029," ungkap dia.

Dia mengungkapkan fitnah ini tak akan menghentikannya untuk terus membesarkan PSI.

Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik Faldo Maldini merespons wacana duet Gibran-Jokowi pada Pilpres 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  PSI  Faldo Maldini  Gibran  Gibran Rakabuming Raka  AI 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp