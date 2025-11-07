Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Anggap Kerusuhan Akhir Agustus Terorganisasi, Pengamat Harap Polisi Usut Dalangnya

Jumat, 07 November 2025 – 00:00 WIB
Massa aksi demo saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah berharap Polri bisa mengungkap dalang di balik kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada 28-31 Agustus 2025.

"Semua aktor intelektual harus ditangkap semua tanpa terkecuali, jangan tanggung-tanggung," kata dia kepada awak media, Kamis (6/11).

Trubus mengatakan kerusuhan saat unjuk rasa akhir Agustus memang terindikasi teroganisasi, sehingga harus diusut dalang di baliknya.

Dia menilai mudah polisi menangkap dalang kerusuhan, dengan menelusuri aliran dana terhadap demonstran bayaran.

"Nah, yang memberi upah itu yang harusnya ditangkap, gampang, kok, ditelusuri dari pengakuan mereka, siapa orangnya dan di mana," lanjut Trubus.

Dia mengatakan polisi tidak bisa melihat perkara kerusuhan setelah demonstrasi akhir Agustus sebagai peristiwa spontan semata.

Sebab, kata Trubus, pola perusakan yang terjadi di berbagai titik mengindikasikan adanya skenario yang terencana.

"Polisi harus wajib bersungguh-sungguh menangkap aktor intelektualnya. Ini agar kasus serupa tidak terjadi kembali," ujarnya.

