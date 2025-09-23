Anggaran Alat Tulis Kantor Pemkot Tangsel Capai Rp 38 Miliar, Leony: Itu Beli ATK Atau Pabriknya?

Selasa, 23 September 2025 – 07:48 WIB

jpnn.com, TANGSEL - Aktris Leony Vitria kembali menjadi perbincangan setelah mengunggah kritik tajam terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel).

Melalui akun Instagram pribadinya, dia menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya tidak sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.

Leony menegaskan, data yang dibagikannya bersumber dari dokumen resmi milik Pemkot Tangsel yang dapat diakses publik.

“Laporannya ada 520 halaman, gue post yang penting-penting saja. Mabok lihat angka banyak banget,” tulis Leony Vitria pada Senin (22/9/2025).

Dalam unggahannya, Leony menyebutkan bahwa pendapatan Tangsel pada 2024 mencapai Rp5 triliun, dengan salah satu penyumbang terbesar berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp733 miliar. Namun, sejumlah alokasi belanja dinilai janggal.

Dia menyoroti, antara lain, anggaran perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp 117 miliar, serta belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp38 miliar per tahun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp 6 miliar digunakan hanya untuk kertas dan cover. “Mohon maaf, itu beli ATK atau pabriknya?” tulis Leony menyindir.

Selain itu, Leony juga menyinggung anggaran pembelian suvenir sebesar Rp 20 miliar, konsumsi rapat Rp 60 miliar, hingga belanja peningkat daya tahan tubuh sebesar Rp 215 juta.