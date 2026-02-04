Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Anggaran Kemenhan Bakal Disunat untuk Iuran Dewan Perdamaian Gaza

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:01 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan meyisihkan anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Purbaya menjelaskan iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Rp 16,82 triliun ini nantinya bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya dikutip Rabu (4/1).

Hingga sejauh ini, Purbaya belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace akan mengambil jatah lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bila ternyata anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran.

Namun, kata Purbaya manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati.

“Nanti kami lihat. Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” tuturnya.

Anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

