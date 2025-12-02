Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Anggaran Kena Rasionalisasi, Sistem Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Digodok Lagi

Selasa, 02 Desember 2025 – 02:47 WIB
Anggaran Kena Rasionalisasi, Sistem Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Digodok Lagi - JPNN.COM
Ilustrasi guru PPPK paruh waktu. Ilustrasi Foto: Ama for JPNN.com

jpnn.com - Sistem penggajian guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Bantul sedang digodok lagi.

Pembahasan soal sistem penggajian guru PPPK paruh waktu itu dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

"Kami (Bantul, red) ada sebanyak 1.600-an guru (PPPK) paruh waktu. Saat ini, kami sedang menggodok dengan skema penggajian yang ada," kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bantul Nugroho Eko Setyanto di Bantul, Senin (1/12/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut pembahasan sistem penggajian tenaga pendidik yang sudah diangkat menjadi PPPK paruh waktu Perlu dilakukan, mengingat pada tahun anggaran 2026 akan terjadi perubahan skema penggajian tersebut.

Nugroho mengatakan rumus perhitungan gaji guru paruh waktu tersebut sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, memang perlu perhitungan lebih rinci agar penggunaan anggaran dilakukan secara tepat.

Terlebih lagi anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bantul pada 2026 terkena rasionalisasi sebesar Rp 35 miliar.

Baca Juga:

Rasionalisasi itu dampak pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), sehingga pihaknya harus berhitung secara cermat.

"Tahun 2026, Disdikpora Bantul dapat anggaran sebesar Rp 400-an miliar, dari sebelumnya Rp 500-an miliar. Itu sebenarnya untuk semua anggaran, termasuk gaji guru paruh waktu," ungkapnya.

Sistem penggajian guru PPPK paruh waktu di Bantul sedang digodok ulang lantaran pada 2026 ada reasionalisasi anggaran Rp 35 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru PPPK  PPPK  PPPK Paruh Waktu  gaji guru PPPK  Bantul  rasionalisasi anggaran  Prabowo  Prabowo Subianto  kesejahteraan guru  Gaji Guru 
BERITA GURU PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp