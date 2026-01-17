Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anggaran KUR Pekerja Migran Resmi Beralih ke Kementerian P2MI, Wamen Christina: Segera Disalurkan

Sabtu, 17 Januari 2026 – 17:18 WIB
Anggaran KUR Pekerja Migran Resmi Beralih ke Kementerian P2MI, Wamen Christina: Segera Disalurkan
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani saat memimpin rapat terkait percepatan penyaluran KUR Pekerja Migran, Kamis (15/1/2026). Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menegaskan kementeriannya siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran Indonesia.

Alasannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait KUR Pekerja Migran saat ini telah resmi dialihkan dari Kementerian UMKM ke Kementerian P2MI.

Wamen Christina menargetkan KUR Pekerja Migran bisa diakses pada Maret 2026 mendatang seiring peluncuran petunjuk teknis (juknis) resmi.

“Dengan peralihan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ini, Kementerian P2MI sudah bisa langsung menjalankan program KUR penempatan pekerja migran,” kata Wamen Christina seusai memimpin rapat terkait percepatan penyaluran KUR Pekerja Migran, Kamis (15/1/2026).

Saat ini terdapat 14 bank penyalur dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp 331 miliar.

Christina menegaskan Kementerian P2MI akan segera menuntaskan perjanjian kerja sama dengan seluruh bank penyalur dalam waktu dua minggu ke depan.

Tidak hanya itu, Wamen Christina juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran, agar memahami mekanisme dan cara mengakses KUR.

“Kami ingin memastikan masyarakat paham bagaimana mengakses KUR ini secara mudah dan tepat,” ungkap politikus Partai Golkar ini.



TAGS   KUR  pekerja migran  Wamen Christina Aryani  P2MI  KUR Pekerja Migran 
