JPNN.com - Ekonomi - Makro

Anggaran MBG & Kementerian Bakal Kena Sunat, Simak Baik-Baik Pernyataan Purbaya

Selasa, 17 Maret 2026 – 15:00 WIB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dokumentasi BGN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal melakukan efisiensi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Anggaran ini sebagian besar diambil dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan.

Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. 

Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.

“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena enggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya dikutip Selasa (17/3).

Dia pun berpendapat pelaksanaan program MBG bisa optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp 335 triliun.

“Saya pikir begitu, jadi, enggak harus Rp 335 triliun,” katanya.

