Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anggaran MBG Meningkat Signifikan Mengalahkan Semua Kementerian

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:13 WIB
Anggaran MBG Meningkat Signifikan Mengalahkan Semua Kementerian - JPNN.COM
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat signifikan tahun depan.

BGN akan menerima Rp 268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

Dadan mengatakan hal itu pada konsolidasi regional untuk peningkatan tata kelola MBG di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten.

Baca Juga:

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun,” ujar Dadan dikutip dari laman BGN.

Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di 2026.

“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” katanya.

Baca Juga:

Adapun, BGN mengembalikan Rp 70 triliun anggaran MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menuturkan bahwa anggaran itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap tahun ini.

Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa anggaran MBG meningkat signifikan tahun depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggaran MBG meningkat  anggaran mbg  MBG  BGN  Badan Gizi Nasional 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp