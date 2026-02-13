Anggaran Tersedia, Ribka Minta Sukarelawan Kesehatan PDIP Kawal Pasien PBI

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyebut pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa menenangkan semua.

Sebab, kata dia, Purbaya menjelaskan anggaran pemerintah untuk membayar klaim pasien kategori PBI tersedia sebanyak Rp 59 triliun.

"Pak Menkeu, tiga bulan ke depan, BPJS masih bisa diperlakukan seperti biasa, karena anggarannya ada Rp59 Triliun," kata Ribka saat berpidato dalam acara pemberian penghargaan sukarelawan kesehatan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Diketahui, ratusan sukarelawan kesehatan dari PDIP hadir dalam acara evaluasi mitigasi.

Mereka tampak kompak hadir dengan mengenakan rompi berwarna hitam.

Para sukarelawan ini adalah mereka yang menyelesaikan tugas selama dua bulan penuh membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ribka melanjutkan sukarelawan kesehatan dari PDIP harus memperjuangkan nasib rakyat ketika ada rumah sakit yang tak menerima pasien berkategori PBI.

"Sukarelawan kesehatan harus berani memperjuangkan, apalagi yang pakai rompi, relawan kesehatan PDIP, jangan takut. 'Suster saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat, ini bukan gratis, pasien BPJS sudah dibayar oleh negara'," kata wanita bergelar dokter itu.