Anggi Marito Memberikan Ketulusan Lewat Album Lune

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggi Marito akhirnya meluncurkan album perdana yang berjudul Lune.

Dirilis di bawah label rekaman Universal Music Indonesia, album tersebut berisi 8 lagu yang siap membuat pendengar terbawa perasaan.

Anggi Marito sebelumnya pernah merilis beberapa single seperti Tak Segampang Itu (written by Mario G Klau), Cara Mencintaimu (Robinson Lokang dan Mario G Klau), Aku Bukan Untukmu (Aji Mirza Hakim), Kisah Yang Lain (Clara Riva), dan Selama Ku Bernafas (Andi Rianto dan Sekar Ayu Asmara).

Dalam album Lune, perempuan berusia 23 tahun itu menambahkan tiga lagu baru yakni Cukup Pergi (written by Trakast), Denganmu Nyaman (SEEK, Clara Riva, Anggi Marito), dan Langitku Sendiri (Rendy Pandugo dan Ivan Alidiyan).

"Di album Lune ini kalian tuh seperti diajak berkelana mengikuti kisah cinta dari waktu ke waktu. Isinya lagu-lagu balada yang simpel, tulus, dan bakal terus dikenang,” kata Anggi Marito.

Jebolan Indonesian Idol itu kemudian membeberkan alasan memberi judul album Lune.

Menurutnya, Lune itu artinya Bulan, menggambarkan kecantikan kalem yang membuat terpana, yaitu cerita tentang seorang perempuan yang sinarnya tidak pernah padam, meskipun keadaan di sekitarnya meredup.

“Jadi aku ingin menggambarkan situasi bagaimana seorang perempuan, apa pun kondisi yang dihadapi harus tetap menjadi seseorang yang kuat, jangan mau diremehkan, dan dapat menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.