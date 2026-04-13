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Anggie Intania Buka Perjuangan Wakil Indonesia di Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026

Senin, 06 Juli 2026 – 01:01 WIB
Anggie Intania Buka Perjuangan Wakil Indonesia di Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026 - JPNN.COM
Petinju Indonesia, Anggie Intania Chalik saat berlaga pada ajang Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026 di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (5/7). Foto: Dok. Asian Boxing

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026 resmi bergulir di Jakarta pada Minggu (5/7).

Menpora Erick Thohir membuka acara yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Pada Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026, tuan rumah menurunkan 19 atlet dengan perincian sepuluh untuk U-19 serta sembilan buat U-23.

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Sekjen Perbati Hengky Silatang berharap ajang itu menjadi wadah para petinju muda Tanah Air untuk mencari pengalaman.

Menurutnya, petinju yang diturunkan punya potensi untuk bisa tampil ke depannya pada Asian Games 2026.

“Para petinju yang tampil merupakan hasil dari seleksi Kejurnas Perbati. Di antara juara kami ambil yang terbaik juga. Paling tidak mereka bisa lawan,” ungkap Hengky.

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Ajang Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026 di Jakarta diikuti 400 petinju dari 26 negara.

Rencananya, ajang tersebut akan bergulir mulai Minggu (5/7) hingga Kamis (16/7) mendatang.

Petinju Anggie Intania Chalik mengawali ajang Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026 dengan kemenangan atas wakil Thailand, Minggu (5/7)

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TAGS   Asian Boxing U-19 Championship 2026  Asian Boxing U-23 Championships 2026  Asian Boxing  Tinju 

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