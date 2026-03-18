Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Nasional - Hukum

Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu

Rabu, 18 Maret 2026 – 16:19 WIB
Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu - JPNN.COM
Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (tiga kanan) bersama para komandan polisi militer TNI saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menyebut inisial terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ialah NDP, SL, BHW, dan ES.

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut keempat terduga pelaku penyiram air keras memiliki pangkat yang berbeda-beda di militer.

Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai LettuFoto dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus ditampilkan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar

Baca Juga:

"Inisial NDP pangkatnya kapten. Inisial SL pangkatnya Lettu. Kemudian inisial BHW pangkatnya Lettu, kemudian ES pangkatnya Serda," kata Yusri di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

Adapun, Puspom TNI sebelumnya menerima penyerahan empat prajurit dari Denma BAIS TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras.

Menurut Yusri, keempat terduga penyiram air keras ke Andrie memang berasal dari BAIS TNI, sehingga diserahkan ke Puspom.

Baca Juga:

"Pelaku ini semua dari satuan Denma BAIS TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana," katanya.

Yusri melanjutkan empat terduga penyiram air keras ke Andrie bukan berasal dari satuan TNI AD, melainkan AL dan AU.

Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut empat anggota BAIS TNI terduga penyiram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus ada yang berpangkat kapten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  BAIS TNI  Penyiraman Air Keras  Aktivis KontraS  Andrie Yunus  Danpuspom TNI  Mayjen Yusri Nuryanto 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp