Anggota Banggar DPR Dukung Purbaya Perbaiki Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran dan Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi mengajak masyarakat mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki perekonomian nasionnal.

Pria yang karib disapa Bang Pur itu meminta masyarakat memerikan dukung pada langkah-langkah strategis Purbaya memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Sebab, efek kebijakan Menkeu Purbaya (Purbaya Effect) ternyata sudah ditangkap oleh pasar.

Saham-saham sektor keuangan khususnya perbankan mulai naik dan menguat. Sentimen positif ni berasal dari pelaku pasar yang mencermati pengalihan dana senilai Rp 200 triliun oleh pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Menkeu Purbaya ini baru dilantik langsung viral, gayanya koboi, ceplas-ceplos, tetapi saya percaya Menteri Keuangan pasti mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas dan sektor swasta untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat," kata Bang Pur dikutip, Sabtu (13/9).

Bang Pur menilai sektor swasta adalah motor penggerak lapangan kerja dan inovasi, sementara masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Perincian Duit yang Dikucurkan Menkeu Purbaya ke 5 Bank Himbara

Pihaknya pun mendorong agar kebijakan fiskal yang disusun tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memberi ruang lebih luas bagi dunia usaha agar dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, daya saing nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat terwujud.

Namun, di saat yang sama, Bang Pur juga ingin mengingatkan pentingnya komitmen negara terhadap investasi di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.