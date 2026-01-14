Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Anggota Bawaslu Ini Dipecat Gegara Terima Rp 275 Juta dari Caleg DPRD Ternate Ponsen Sarfa

Rabu, 14 Januari 2026 – 09:08 WIB
Anggota Bawaslu Ini Dipecat Gegara Terima Rp 275 Juta dari Caleg DPRD Ternate Ponsen Sarfa - JPNN.COM
Susana sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. ANTARA/HO-DKPP RI

jpnn.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap alias pemecatan kepada Anggota Bawaslu Kota Ternate Asrul Tampilang.

Asrul dipecat lantaran terbukti menerima uang Rp 275 juga dari calon anggota atau caleg DPRD Kota Ternate Tahun 2024 bernama Ponsen Sarfa.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Asrul Tampilang selaku Anggota Bawaslu Kota Ternate terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis J. Kristiadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga:

Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Teradu dinyatakan terbukti membantu memenangkan salah satu calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Ternate pada Pemilu 2024.

Dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan di Kota Ternate pada 3 Desember 2025, terungkap bahwa Caleg DPRD Kota Ternate tersebut bernama Ponsen Sarfa.

Baca Juga:

Berdasar persidangan terungkap bahwa Asrul Tampilang dan Ponsen Sarfa telah melakukan pertemuan beberapa kali pada Desember 2023-Januari 2024.

Dalam periode tersebut, Asrul Tampilang juga terbukti telah meminta uang secara bertahap untuk operasional pemenangan Ponsen Sarfa.

Anggota Bawaslu Kota Ternate Asrul Tampilang dipecat DKPP lantaran menerima uang Rp 275 juta dari caleg DPRD Kota Ternate Ponsen Sarfa pada Pemilu 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggota Bawaslu   Kota Ternate  DPRD Kota Ternate  caleg dprd  Ponsen Sarfa  DKPP 
BERITA ANGGOTA BAWASLU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp