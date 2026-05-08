Anggota BPK RI Haerul Saleh Tewas saat Rumahnya Kebakaran

jpnn.com - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh tewas saat rumahnya di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengalami kebakaran, Jumat (8/5/2026) pagi.

Kabar duka ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melayat setelah mendapat informasi terkait peristiwa itu.

"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh," kata Mentan Amran dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Mentan menjadi salah satu pejabat yang melayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah Haerul Saleh ke ambulans dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta.

Amran segera ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar meninggalnya almarhum.

Kabar duka itu menyelimuti keluarga besar Kementerian Pertanian dan berbagai pihak setelah Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.

Mentan Amran mengaku mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tiba-tiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan.

Mentan Amran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang dikenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.