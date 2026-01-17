Anggota Brimob Gabung Tentara Rusia, Polri Punya Buktinya, Ternyata

jpnn.com, BANDA ACEH - Polri merespons anggota Brimob yang disersi dan diduga bergabung dengan tentara Rusia.

Anggota Brimob itu bernama Bripda Muhammad Rio, anggota Satuan Brimob Polda Aceh.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan jika yang bersangkutan sudah dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

"Yang bersangkutan disersi dengan meninggal tugas tanpa izin pimpinan satuan. Yang bersangkutan juga sudah menjalani sidang kode etik dan diberhentikan dengan tidak hormat," kata Krisdiyanto di Banda Aceh, Sabtu.

Terkait informasi mengenai dugaan bergabungnya Rio dengan Angkatan Bersenjata Rusia, Krisdiyanto menjelaskan, Bripda Rio tidak serta-merta meninggalkan tugas dan langsung pergi ke luar negeri untuk menjadi bagian dari militer Rusia.

Namun, kata dia, sebelumnya yang bersangkutan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus perselingkuhan hingga menikah siri.

"Putusannya saat itu sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di pelayanan markas atau yanma Brimob. Putusan melalui sidang KKEP tertanggal 14 Mei 2025," kata Krisdiyanto.

Perwira menengah Polda Aceh itu menyebutkan Rio tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas tanpa keterangan yang jelas sejak 8 Desember 2025.