Anggota DPR Apresiasi AQUA yang Membantu Kecukupan Air Layak Minum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kondisi sistem penyediaan air minum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan belum merata.

Akses terhadap air layak minum dinilai belum optimal, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil.

Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas cakupan air bersih, masih terdapat kesenjangan dalam ketersediaan air minum aman bagi masyarakat.

Bambang menyebutkan di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20 persen.

“Di Bandung sekitar 70 persen, tapi hampir 100 persen air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersama Kemenperin, BSKJI, dan sejumlah pelaku industri air minum.

Di sisi lain, air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh warga negara. Karena itu, Bambang menyampaikan apresiasi terhadap AQUA yang dinilainya telah berperan penting dalam menyediakan air layak minum bagi masyarakat Indonesia.

Selain menyediakan air minum berkualitas AQUA dinilai juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, 80 persen diantaranya menjual air minum AQUA.