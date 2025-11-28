Anggota DPR Apresiasi Ferry Irwandi & Sukarelawan, Kolaborasi Jadi Kunci Penanganan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah mengapresiasi influencer sekaligus aktivis, Ferry Irwandi yang bersama sukarelawan mengumpulkan dana dan turun langsung ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Menurut Abduh sapaan akrabnya, yang dilakukan Ferry dan para sukarelawan adalah bukti nyata dari empati terhadap korban bencana yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak.

"Saya memberikan apresiasi kepada Bung Ferry dan para relawan yang telah berjuang membantu korban bencana di pulau Sumatera dengan pengumpulan dana dan turun langsung ke lokasi bencana. Dan saya sepakat dengan pernyataan Bung Ferry, kolaborasi adalah kunci dari penanganan bencana ini," ujar Abduh, Rabu (10/12).

Sebelumnya Ferry mendapatkan kritik dari berbagai pihak terkait dengan pernyataannya yang disebut mengatakan negara tutup mata terhadap korban bencana ini, dan ada rekaman suara dari korban bencana yang menceritakan telah terjadi pelecehan seksual di lokasi bencana, serta Ferry juga dinilai melebihkan-lebihkan kondisi di daerah bencana dengan menyebutnya mencekam.

Terkait tudingan tersebut, Ferry pun telah membantahnya. Dia menyatakan tidak pernah mengatakan negara tutup mata dengan bencana ini, terkait kondisi mencekam pun dijelaskan Ferry khususnya di daerah terpencil yang dimasukinya, dan isu pelecehan seksual yang dialami seorang perempuan di lokasi bencana, Ferry menyebutnya hal itu muncul spontan dalam sesi live streaming penggalangan dana seminggu lalu, bersumber dari penelepon yang menceritakan situasi lapangan.

Klarifikasi dari Ferry tersebut menurut Abduh sudah menjelaskan bahwa posisi Ferry dan para sukarelawan adalah fokus menangani bencana dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta CSO dan NGO.

Selain itu, Ferry juga mengajak untuk memprioritaskan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di seluruh daerah bencana khususnya daerah pedalaman yang sulit diakses.

"Jadi, menurut saya, sudahi perdebatan yang menyudutkan ini. Fokus kita untuk menangani bencana dan ini berangkat dari solidaritas nasional," jelas Abduh.