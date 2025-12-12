Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anggota DPR Ingatkan Pentingnya K3, Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Kebakaran Terra Drone

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:17 WIB
Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat terbakar, Selasa, 9 Desember 2025. Foto: Synatria Respati/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kebakaran Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Aparat penegak hukum, kata Neng Eem, harus mengusut tuntas penyebab kebakaran yang terjadi di Gedung Terra Drone.

Termasuk mengusut dugaan pelanggaran standar keselamatan oleh perusahaan maupun pengelola gedung.

"Kita tidak boleh membiarkan tragedi sebesar ini terulang. Negara wajib memastikan setiap pekerja, terutama perempuan, bekerja di tempat yang aman dan layak," kata Neng Eem dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Dia juga menyorot temuan yang menunjukkan bahwa hanya terdapat satu pintu evakuasi di lantai satu.

Menurutnya, hal tersebut menyebabkan banyak pekerja terjebak, karena hanya terdapat satu akses pintu keluar.

Selain itu, ia mengingatkan banyak perusahaan untuk memperhatikan instalasi listrik yang berisiko korsleting hingga jalur evakuasi.

"Setiap tempat kerja punya risiko kecelakaan masing-masing. Pekerja harus dibekali pengetahuan K3, dan pengusaha wajib menyediakan sarana keselamatan sesuai standar. Tragedi ini terjadi karena kelalaian yang seharusnya dapat dicegah," lanjutnya.

