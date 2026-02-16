Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Anggota DPR Ini Tak Sepakat dengan Jokowi soal UU KPK

Senin, 16 Februari 2026 – 16:43 WIB
Anggota DPR Ini Tak Sepakat dengan Jokowi soal UU KPK - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif DPR, meski Jokowi tidak menandatanganinya.

Menurut Abdullah, dalam proses pembahasannya saat itu, Jokowi mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK.

Artinya, kata dia, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah yang masa itu dipimpin Presiden Jokowi.

Baca Juga:

"Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama," kata Abdullah di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Selain itu, dia mengatakan bahwa secara konstitusi bukan berarti Jokowi menolak UU KPK terbaru tersebut, meski tidak ikut menandatangani.

"Karena berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Jokowi mengaku menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama.

Jokowi menyinggung UU KPK versi tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi soal revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  UU KPK  Joko Widodo  Abdullah  inisiatif DPR  Komisi Iii Dpr 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp