Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Anggota DPR Kamrussamad Dukung Percepatan Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah Terintegrasi

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:45 WIB
Anggota DPR Kamrussamad Dukung Percepatan Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah Terintegrasi - JPNN.COM
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Umum HIPKA, Kamrussamad. Foto: Tim Kamrussamad

jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Umum HIPKA, Kamrussamad mendukung langkah pemerintah serta mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah nasional terintegrasi. 

Kamrussamad menyatakan integrasi seluruh komponen sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem tersebut. 

“Pertama, pemerintah ingin sungguh-sungguh membenahi, mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui pengintegrasian dari seluruh komponen,” kata Kamrussamad di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Baca Juga:

Sebagai langkah konkret, Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) mengambil peran aktif dalam mendorong para pelaku usaha di dalam negeri, agar mampu mengekspor produk kebutuhan pokok ke Arab Saudi.

Produk yang didorong mencakup bumbu-bumbu hingga kategori makanan siap saji atau food ready to eat.

Kebutuhan makanan tersebut diprioritaskan untuk dikonsumsi para jemaah pada momen puncak ibadah yang krusial. 

Baca Juga:

Kamrussamad merinci, produk ini ditujukan untuk kebutuhan di wilayah Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Jadi, kebutuhan makanan yang bisa dikonsumsi di hari-hari yang sangat menentukan," ujarnya. 

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Umum HIPKA, Kamrussamad mendukung langkah pemerintah mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekonomi haji  umrah  Anggota DPR  Kamrussamad  HIPKA  Jemaah Haji 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp