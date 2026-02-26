Anggota DPR Kamrussamad Dukung Percepatan Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah Terintegrasi

jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Umum HIPKA, Kamrussamad mendukung langkah pemerintah serta mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah nasional terintegrasi.

Kamrussamad menyatakan integrasi seluruh komponen sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem tersebut.

“Pertama, pemerintah ingin sungguh-sungguh membenahi, mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui pengintegrasian dari seluruh komponen,” kata Kamrussamad di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Sebagai langkah konkret, Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) mengambil peran aktif dalam mendorong para pelaku usaha di dalam negeri, agar mampu mengekspor produk kebutuhan pokok ke Arab Saudi.

Produk yang didorong mencakup bumbu-bumbu hingga kategori makanan siap saji atau food ready to eat.

Kebutuhan makanan tersebut diprioritaskan untuk dikonsumsi para jemaah pada momen puncak ibadah yang krusial.

Kamrussamad merinci, produk ini ditujukan untuk kebutuhan di wilayah Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Jadi, kebutuhan makanan yang bisa dikonsumsi di hari-hari yang sangat menentukan," ujarnya.