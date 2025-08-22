Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Anggota DPR Nasim Khan Usul Ada Gerbong untuk Merokok, Respons KAI Cukup Menohok

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:20 WIB
Ilustrasi: Seorang aktivis yang tergabung dalam Koalisi Warga Untuk Jakarta Bebas asap Rokok (Smoke Free Jakarta) menempelkan stiker saat melakukan kampanye pemasangan penanda larangan merokok di angkutan umum di Terminal Senen Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/pd.

jpnn.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok. Hal itu sebagai upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

"Langkah ini merupakan komitmen KAI dalam menciptakan lingkungan transportasi yang sehat dan nyaman bagi siapapun termasuk perokok pasif," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Anggota DPR Nasim Khan Usul Ada Gerbong untuk Merokok, Respons KAI Cukup MenohokSuasana di gerbong kereta api. Foto: Humas KAI Daop 2 Bandung

Sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok di kereta api jarak jauh.

Usulan ini disampaikan Nasim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

Namun, Anne memastikan KAI terus berpegang pada kebijakan bebas asap rokok yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Tahun 2014.

"Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami," tutur Anne.

Kebijakan bebas asap rokok ini merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang mengatur larangan merokok di dalam sarana angkutan umum, termasuk kereta api.

TAGS   Nasim Khan  Anggota DPR  gerbong merokok  Kawasan tanpa rokok  Merokok  PT KAI  Kemenhub 
