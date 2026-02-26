Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Anggota DPRD DKI Kenneth Geram Lihat Macet di Lokasi Proyek Flyover Latumenten

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:54 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, turun langsung ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat. Foto: dokumentasi tim Kenneth PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, memantik kemacetan parah dan keluhan warga.

Kondisi itu membuat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, turun langsung ke lokasi.

Kenneth melakukan inspeksi mendadak setelah menerima banyak laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan kemacetan akibat penyempitan jalur selama proyek berlangsung.

"Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa karena ada penyempitan jalan," ucap Kenneth dalam keterangannya, pada Kamis (26/2).

Saat meninjau lapangan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, mendapati fakta bahwa Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyempit drastis menjadi hanya satu lajur aktif.

Penyempitan ekstrem tersebut membuat antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kent juga menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api.

Menurutnya, titik berhenti tersebut berada di lokasi yang sangat rawan penumpukan kendaraan.

