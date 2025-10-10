Anggota DPRD DKI Kenneth Sidak Terminal Kalideres, Soroti Sejumlah Fasilitas

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Kalideres, Jakarta Barat, guna memastikan kesiapan pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

Menurut dia, sidak itu bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas terminal sekaligus memastikan para pemudik mendapatkan pelayanan yang layak, aman, dan nyaman.

“Secara umum operasional terminal berjalan cukup baik. Fasilitas utama seperti ruang tunggu, loket tiket, area keberangkatan dan kedatangan, serta papan informasi sudah tersedia dan berfungsi,” kata Kenneth, pada Kamis (19/3).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Bang Kent itu mencatat masih ada sejumlah hal yang perlu segera dibenahi.

Salah satunya terkait kebersihan fasilitas, khususnya toilet dan beberapa sudut ruang tunggu yang dinilai belum optimal.

“Kami meminta pengelola terminal Kalideres ini bisa meningkatkan frekuensi pembersihan dan memastikan petugas kebersihan siaga selama 24 jam, mengingat jumlah penumpang akan meningkat signifikan,” kata dia.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut juga menyoroti minimnya fasilitas penyejuk ruangan di ruang tunggu penumpang.

Menurutnya, kondisi ruang tunggu di Terminal Kalideres masih kurang nyaman, terlebih di tengah cuaca panas menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.