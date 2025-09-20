Anggota DPRD Gorontalo yang Viral Tak Menyadari Teman Wanitanya Merekam Karena Mabuk

jpnn.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyebut anggota legislatif Wahyudin Moridu alias WM mengaku tidak menyadari ucapannya ingin merampok uang negara direkam dan disebarkan oleh teman wanitanya.

Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama mengatkan dalam video tersebut, WM mengungkapkan kalimat-kalimat yang memunculkan beragam tanggapan negatif terhadap kalangan legislatif.

"WM mengakui bahwa benar dirinya yang berada dalam video tersebut, namun tidak menyadari bahwa perlakuannya telah direkam hingga disebarluaskan oleh teman wanitanya," ucap Fikram, Jumat malam (19/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa WM juga mengaku terkejut ketika melihat rekaman video tersebut pada Jumat sore, padahal video yang diakui kebenarannya itu terjadi pada bulan Juni 2025.

Saat dimintai klarifikasi secara langsung oleh BK DPRD Gorontalo, WM yang merupakan anggota Fraksi PDIP mengakui bahwa saat mengucapkan kata-kata dalam video tersebut dirinya dalam kondisi mabuk.

Hal itu terjadi lantaran WM mengaku sebelum kejadian dirinya mengonsumsi minuman beralkohol sejak malam hari dan berlanjut hingga pagi hari.

WM juga mengaku terdapat botol kemasan minuman beralkohol di dalam mobil saat dia dan teman wanitanya pergi menuju Bandara Djalaluddin, Gorontalo.