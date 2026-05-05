Anggota DPRD Jabar Ratnawati Raih Penghargaan Kartini CNN Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demorkat DPRD Jabar Ratnawati meraih penghargaan sebagai Wanita Luar Biasa dalam Kepemimpinan Legislatif Regional & Advokasi Publik dari CNN Indonesia Leading Women Awards 2026.

‎Istri Sekertaris Jenderal DPP Partai Demorkat Herman Khaeron itu dinilai berhasil mengintegrasikan peran politik, organisasi partai, dan pelayanan publik secara efektif.

Politikus yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter itu juga dinilai mampu memperkuat posisi fraksi.

Legislator Daerah Pemilihan Jabar VIII (Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon) ini mengaku bangga dan mengapresiasi atas penilaian dari CNN Indonesia.

‎Di sisi lain penghargaan tersebut sebagai upaya semangat kinerja dirinya sebagai wanita dalam posisi nya anggota DPRD dan kiprahnya di dunia politik.

"Pada intinya wanita harus berani dimana pun bekerja dan menjalankan profesinya. Namun bukan berarti kita harus melebihi para kaum laki - laki, melainkan wanita juga harus menunjukan keberanian yang sama," tegas Ratnawati kepada wartawan .

‎‎Dia pun menyebut penghargaan tersebut sebagai kado istimewa sang suami yang kini genap usianya 57 tahun.

"Ini sebagai kado buat suami saya Bapak Herman Khaeron yang sabar dalam segelas hal," jelas Ratnawati. (dil/jpnn)