Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Anggota DPRD Jember Main Gim dan Merokok saat Rapat Ternyata Kader Gerindra

Rabu, 13 Mei 2026 – 02:50 WIB
Anggota DPRD Jember Main Gim dan Merokok saat Rapat Ternyata Kader Gerindra - JPNN.COM
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan di ruang Banmus DPRD setempat, Senin (11/5/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jpnn.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Ahmad Halim memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Komisi D A. Syahri Assidiqi yang ketahuan bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat membahas masalah kesehatan, beberapa waktu lalu.

"Yang pertama, kami atas nama pimpinan DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD," kata Halim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan anggota Komisi D DPRD Jember diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan.

Baca Juga:

Rapat itu juga dihadiri puluhan kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang membahas masalah campak, angka kematian ibu dan bayi, serta isu stunting di ruangan Badan Musyawarah DPRD setempat, Senin (11/5/2026).

"Kami menyayangkan sikap anggota dewan tersebut karena tidak menerapkan kedisiplinan, perilaku dan tata krama di ruang sidang saat rapat," ujarnya.

Halim menjelaskan kasus tersebut akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, sehingga akan dikaji seperti apa kesalahan yang dilakukan anggota dewan tersebut dan dipastikan ada sanksi administratif secara kelembagaan.

Baca Juga:

"Tidak hanya sanksi dari DPRD, namun partai juga akan memberikan sanksi disiplin karena anggota dewan tersebut merupakan anggota fraksi kami dari Partai Gerindra," ucap Halim yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember.

Dia menjelaskan bahwa A. Syahri Assidiqi merupakan anggota baru yang belum pernah mengikuti proses pendidikan kaderisasi partai di Hambalang, sehingga akan dilaporkan kepada pimpinan sesuai ketentuan.

Anggota DPRD Jember A. Syahri Assidiqi yang ketahuan bermain gim sambil merokok saat rapat tentang kesehatan, ternyata dari Partai Gerindra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anggota DPRD  DPRD Jember  Main gim  Merokok  Partai Gerindra 
BERITA ANGGOTA DPRD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp