JPNN.com - Daerah

Anggota DPRD Lombok Tengah Lalu Erlan Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:22 WIB
Anggota DPRD Lombok Tengah Lalu Erlan Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung - JPNN.COM
Warga saat berada di rumah duka di Desa Labulia, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (07/08/2025). ANTARA/HO-grup WhatsAp media Lombok Tengah.

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Erlan meninggal dunia.

Erlan yang merupakan anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar itu meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung.

"Benar, anggota DPRD Lombok Tengah Lalu Erlan meninggal dunia," kata Kepala Desa Labulia Mahjad di Lombok Tengah, Kamis (7/8).

Dia mengatakan saat itu almarhum hendak berangkat ke Kantor DPRD Lombok Tengah karena ada jadwal sidang paripurna.

Namun, Lalu Erlan tiba-tiba jatuh pingsan di rumahnya.

Lalu Erlan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Gerung Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Almarhum meninggal dunia di RSUD Lombok Barat," ungkapnya.

Dia mengatakan saat ini jenazah almarhum telah berada di rumah duka.

Anggota DPRD Lombok Tengah Lalu Erlan meninggal dunia akibat terkena serangan jantung.

