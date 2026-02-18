Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Anggota DPRD Muara Enim Berinisial KT dan Anaknya Kena OTT

Kamis, 19 Februari 2026 – 02:02 WIB
Anggota DPRD Muara Enim Berinisial KT dan Anaknya Kena OTT - JPNN.COM
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana saat konfrensi pers OTT DPRD Muara Enim di Palembang, Rabu (18/2/2026). (ANTARA/ M Imam Pramana)

jpnn.com - Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berinisial KT kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel).

OTT oleh tim jaksa itu terkait kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi pada kegiatan pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung pada Dinas PUPR Muara Enim senilai Rp 1,6 miliar.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan pihaknya melakukan penangkapan terhadap dua orang berinisial KT selaku anggota DPRD Muara Enim dan anaknya, RA.

Baca Juga:

Kejaksaan menjadikan keduanya tersangka kasus perkara penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi/ suap pada kegiatan pengembangan jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung pada Dinas PUPR Muara Enim.

Tim penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan pada tiga lokasi, yaitu rumah saksi KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q5 Desa Muara Lawai Kabupaten Muara Enim.

Kemudian rumah saksi KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q6 Desa Muara Lawai Kabupaten Muara Enim. Lalu rumah saksi MH di Jl. Pramuka 4 Rt.1 Rw.7 Kel. Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga:

"Saat ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memeriksa sepuluh orang saksi dan ternyata uang sekitar Rp 1,6 miliar tersebut yang bersumber dari proyek tersebut," katanya di Palembang, Rabu (18/2/2026).

Adapun dari hasil penggeledahan pada tiga lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Alphard warna putih berpelat B 2451 KYR, dokumen, barang elektronik handphone serta surat yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berinisial KT dan anaknya, RA, kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim dari Kejati Sumsel. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OTT  Anggota DPRD  DPRD Muara Enim  Gratifikasi  Suap  Kejati Sumsel  Ketut Sumedana 
BERITA OTT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp