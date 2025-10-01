Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Ajak Warga Jakarta Doakan Presiden Prabowo

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:45 WIB
Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Ajak Warga Jakarta Doakan Presiden Prabowo - JPNN.COM
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim saat memimpin doa bersama untuk Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi humas Lukmanul Hakim

jpnn.com - Jelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan spiritual, lewat doa bersama yang dihadiri hampir 5 ribu orang.

Doa bersama itu digelar di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Minggu (28/9).

Dalam sambutannya, penggagas doa bersama yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan acara tersebut bukanlah agenda politik, melainkan wujud persatuan bangsa dalam iman dan harapan untuk keberhasilan kepemimpinan nasional.

Baca Juga:

“Kami berkumpul bukan sebagai kelompok politik, tetapi sebagai bangsa yang bersatu dalam iman dan harapan,” ucap Lukmanul dalam keterangannya, Selasa (30/9).

“Kami memohon bantuan melalui jalur langit, yang tak pernah salah, untuk mengawal kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Lukmanul menyoroti berbagai ujian yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam satu tahun pertama kepemimpinannya. Salah satunya kerusuhan Agustus lalu, yang mengguncang stabilitas nasional.

Baca Juga:

Meski demikian, dia berharap Presiden Prabowo bisa menghadapi “badai demi badai” untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Di tengah tantangan itu, kata Lukmanul, pemerintahan Prabowo telah mencatat sejumlah capaian signifikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PAN Lukmanul Hakim mengajak warga Jakarta mendoakan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Prabowo Subianto  Lukmanul Hakim  DPRD DKI  PAN 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp