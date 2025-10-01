Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Ajak Warga Jakarta Doakan Presiden Prabowo

jpnn.com - Jelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan spiritual, lewat doa bersama yang dihadiri hampir 5 ribu orang.

Doa bersama itu digelar di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Minggu (28/9).

Dalam sambutannya, penggagas doa bersama yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan acara tersebut bukanlah agenda politik, melainkan wujud persatuan bangsa dalam iman dan harapan untuk keberhasilan kepemimpinan nasional.

“Kami berkumpul bukan sebagai kelompok politik, tetapi sebagai bangsa yang bersatu dalam iman dan harapan,” ucap Lukmanul dalam keterangannya, Selasa (30/9).

“Kami memohon bantuan melalui jalur langit, yang tak pernah salah, untuk mengawal kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Lukmanul menyoroti berbagai ujian yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam satu tahun pertama kepemimpinannya. Salah satunya kerusuhan Agustus lalu, yang mengguncang stabilitas nasional.

Meski demikian, dia berharap Presiden Prabowo bisa menghadapi “badai demi badai” untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Di tengah tantangan itu, kata Lukmanul, pemerintahan Prabowo telah mencatat sejumlah capaian signifikan.