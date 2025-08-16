Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Anggota KKB Penembak Polisi di Puncak Jaya Ditangkap

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 08:45 WIB
Anggota KKB Penembak Polisi di Puncak Jaya Ditangkap - JPNN.COM
Kapala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani. Dok Humas Polri.

jpnn.com - JAYAPURA - Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Konara Enumbi yang diduga sebagai pelaku penembakan anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald Enok pada 21 Januari 2025 lalu ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz.

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (15/8) sekitar pukul 10.40 WIT, di sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Menurut Faizal, KKB Konara Enumbi merupakan anggota KKB Yambi di pimpinan Tengah Mati Enumbi yang menjabat sebagai Panglima Kodap Yambi.

Baca Juga:

Konara Enumbi diduga terlibat sebagai penembak yang menewaskan Brigpol Ronald Enok di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya.

Saat menangkap Konara Enumbi, personel Satgas Damai Cartenz mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain: satu unit sepeda motor Yamaha Vixion 150, satu buah noken kepala, satu jaket coklat, dan tiga bungkus pinang dan saat ini masih diperiksa secara intensif di Mapolres Puncak Jaya di Mulia.

Dia menambahkan Satgas Damai Cartenz akan terus mengejar dan menindak tegas para pelaku tindak kekerasan bersenjata di Tanah Papua.

Baca Juga:

“Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata akan dilakukan tanpa memberi ruang bagi pelaku yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat serta aparat di Tanah Papua," kata Faizal di Jayapura, Jumat malam. (antara/jpnn)

Anggota KKB yang diduga sebagai penembak polisi di Puncak Jaya ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  Satgas Damai Cartez  Penembakan  Anggota Polri  Polisi  penembak anggota polri 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp