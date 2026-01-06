Anggota Komisi III Apresiasi Keberhasilan Kapolda Metro Amankan Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda Metro Jaya) Irjen Pol Asep Edi Suheri beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di wilayah DKI Jakarta.

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, pengamanan yang dilakukan secara profesional, humanis, dan terkoordinasi dengan baik oleh Polda Metro telah menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

"Kehadiran aparat kepolisian yang sigap dan responsif di berbagai titik strategis menunjukkan komitmen kuat Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga tanpa diskriminasi," ujar Gus Falah, Selasa (6/1).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang solid antara Polda Metro Jaya dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Gus Falah berharap, capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Bila kualitas pelayanan dan pengabdian meningkat, Jakarta yang aman, damai, dan harmonis akan terwujud," ujar Gus Falah.

"Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan pak Kapolda Metro beserta jajarannya, baik selama masa Nataru maupun sebelumnya," pungkasnya. (dil/jpnn)